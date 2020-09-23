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23 Eylül 2020 Çarşamba 18:22:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 18:51:00

Biga'da suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı

Kaynak: AA

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Alınan bilgilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama amaçlı kullanılan göletten 4 kafatası ile çok sayıda kemik çıktığı bildirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, suyu boşaltılan bir göletten 4 kafatası ile çok sayıda kemik çıktı.

Biga'ya bağlı Akyaprak köyündeki sulama amaçlı kullanılan gölette pompa arızası meydana geldi. Arızanın giderilmesi için göletin suyunun boşaltılmasına karar verildi.

Bunun üzerine suyun büyük bölümünün boşaltıldığı göletin zemininde 4 kafatası ile çok sayıda kemik olduğu görüldü.

Çevrede hayvan otlatan çobanların durumu fark etmesi üzerine köy muhtarı Rıdvan Yaşar jandarmaya bilgi verdi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından toplanan 4 kafatası ve kemikler, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Köy muhtarı Yaşar, bölgede eski bir yerleşim yeri ve mezarlık bulunduğunu tahmin ettiklerini, bu kemiklerin su altında kalan mezarlıktan çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Rıdvan Yaşar, arızanın giderilmesi için göletteki suyun tamamının boşaltılarak, başka kemik bulunup bulunmadığının araştırılacağını da sözlerine ekledi.

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