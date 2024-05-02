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Kılıçdaroğlu'dan provokasyon dolu paylaşım! "Kemal Bey kendisini ifşa etti"
02 Mayıs 2024 Perşembe 23:34:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 23:34:00

Kılıçdaroğlu'nun provokasyon dolu paylaşımı canlı yayında yorumlandı: Kemal Bey kendisini ifşa etti

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Başkan Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinden hemen sonra eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon dolu bir paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımı 24 TV'de canlı yayınlanan 'Temsil Heyeti' programında değerlendiren Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, 'Kemal Bey bu hareketleriyle problemin sorumlusunun kendisi olduğunu ifşa etmiş oluyor. Özgür Özel önümüzdeki günlerde iki taraflı bir baskı yiyecek.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde 1 saat 35 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesinin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşımda bulundu.

İki liderin görüşmesi 24 TV'de Yağmur Yıldız'ın sunduğu 'Temsil Heyeti' programında da masaya yatırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının Erdoğan-Özel görüşmesini değersizleştirme çabası olduğunu belirten Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, "Kemal Bey bu hareketleriyle problemin sorumlusunun kendisi olduğunu ifşa etmiş oluyor. Özgür Özel önümüzdeki günlerde iki taraflı bir baskı yiyecek." ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL İKİLİ BİR KISKAÇ İÇERİSİNDE"

Kılıçdaroğlu'nun hala CHP içerisinde yabana atılmayacak bir gücünün bulunduğuna dikkati çeken Acet, "Kılıçdaroğlu'nu bir tarafa atmamak lazım. Şu an genel başkanlık koltuğunda değil ama unutmayalım ki parti gurubunun milletvekillerini Kılıçdaroğlu seçti. Parti teşkilatlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği kişiler iş başında. Şu an Özgür Özel bu hamleleri yapıyor ama tam anlamıyla koltuğa yerleşmiş muktedir bir genel başkan hüviyetinde değil. İkili bir kıskaç içerisinde. İmamoğlu tarafından da bir baskı yiyor. Önümüzdeki dönemde de bir baskı yiyecek. Çünkü onlarında beklentisi bu değildi Özgür Özel'den." şeklinde konuştu.
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan Özgür Özel Mehmet Acet 24 tv temsil heyeti
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