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Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
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03 Mayıs 2024 Cuma 08:38:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 08:38:00

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Kaynak: AA

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Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, kaybolanların sayısının ise 60'a çıktığı bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde birkaç gündür etkili olan yağış, can ve mal kaybına neden oldu.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 29'a, kayıpların sayısının da 60'a çıktığı belirtildi.

Yağışların 154 kasabada ciddi zarar oluşturduğu kaydedilen açıklamada, 71 bin 300 kişinin sellerden olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, yaptığı basın açıklamasında, halen ulaşamadıkları yerler olduğunu vurgulayarak, "Son derece istisna bir durumdan geçiyoruz, bu kritik bir olay değil, eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." dedi.

Ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Leite, arama kurtarma çalışmalarının karadan, denizden ve havadan sürdürüldüğünü söyledi.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların felaket bölgesinden tahliye edilmesi için ciddi gayret gösterdiklerini belirtti.

Öte yandan Antas Nehri üzerinde inşa edilen bir barajın yoğun akıntıya dayanamayarak çöktüğü ve civar bölgelerdeki kasabaların sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

"HASARIN ONARILMASI İÇİN YÜZDE 100 DESTEK VERECEĞİZ"

Bölgeyi ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inaico Lula da Silva, hükümet olarak eyalete tam destek verdiklerini dile getirerek, "Tüm ihtiyaçların karşılanması için federal hükümet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Hasarın onarılması için yüzde 100 destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Lula da Silva'nın ziyaretinin ardından sel faciasının yaşandığı bölgelere Hava Kuvvetlerine ait 8 uçak ve 600 askeri personel sevk edildi.

Etiketler : brezilya sel felaket
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