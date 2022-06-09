Berivanların mesaisi başladı

Hakkari'de berivanlar (süt sağan kadın), sağdıkları hayvanlardan elde ettikleri sütle, peynir, tereyağı gibi ürünler hazırlıyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu kenarında bulunan Olgunlar köyünde yaşayan berivanlar, erken saatlerde ev işlerini yapıp, çocuklarını okula gönderdikten sonra yayla yolunu tutuyor. Günde iki kez zirveye çıkan kadınlar, sağdıkları sütle ailelerinin geçimini sağlıyor.

