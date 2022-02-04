04 Şubat 2022 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 18:30:00
Benekli, Hiranur ile hayata tutundu
Sivas'ın Hafik ilçesi Sofular köyü muhtarı Fatih Yıldırım, (43) erken doğum yapan ineğinin buzağısına evde bakmaya başladı.
Sivas'ın Hafik ilçesi Sofular köyü muhtarı Fatih Yıldırım, (43) erken doğum yapan ineğinin buzağısına evde bakmaya başladı. Yıldırım'ın kızı 5 yaşındaki Hiranur'un 'Benekli' adını verip yakından ilgilendiği buzağı, kısa sürede toparlanıp ayağa kalktı. Hiranur'un uyurken bile yanından ayrılmadığı buzağı, gelişimini sürdürüyor.