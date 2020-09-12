Başkan Erdoğan bir çocuğun 'Tayyip Dede' seslenişine kayıtsız kalmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında konuşmasını yaptığı sırada bir çocuğun "Tayyip Dede" seslenişine kayıtsız kalmadı. Başkan Erdoğan, ‘Efendim hoş geldin torunum' diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında yaptığı konuşma sırasında küçük bir çocuğun, ‘Tayyip dede’ diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara vererek, çocuğa cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, ‘Tayyip dede’ diye seslenen küçük çocuğa ‘Efendim, Tayyip dede dediğine göre hoş geldin torunum diyeyim. Bende gözlerinden öpüyorum’ diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.
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