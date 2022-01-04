04 Ocak 2022 Salı 19:22:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 19:22:00
Balıkesir açıklarında arızalanan gemi kurtarıldı
Kaynak: AA
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Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makinesinde arıza oluşan gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
İskenderun'dan Tuzla'ya seyir halindeyken Marmara Adası trafik hattı içinde "Madison Eagle" isimli gemide makine arızası meydana geldi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılan gemi, Tuzla demir bölgesine emniyetle demirledi.
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