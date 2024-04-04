04 Nisan 2024 Perşembe 06:49:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 06:49:00
Balıkçılar sezona "paydos" dedi
Düzce'de balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.
Düzce'de 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkmasına bağlı av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.