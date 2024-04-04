VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin oyu CHP diye okundu: Küçük çocuk fark etti!
Seyahat mutluluk hormonunu artırıyor
Akdeniz'de polen tozu istilası
Minik kalp sağlam atıyor
Balıkçılar sezona "paydos" dedi
Kızılırmak Deltası kızıla büründü
04 Nisan 2024 Perşembe 06:49:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 06:49:00

Balıkçılar sezona "paydos" dedi

ABONE OL

Düzce'de balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

Düzce'de 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı. Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkmasına bağlı av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.
Etiketler : düzce balıkçı vira bismillah
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
İlker Görgülü, servetini bağışladı

İlker Görgülü, servetini bağışladı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX