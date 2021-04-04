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04 Nisan 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2021 Pazar 16:00:00

Bakkalda mini kütüphane

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bakkal işleten 64 yaşındaki Yusuf Yıldırım, dükkanının bir köşesinde oluşturduğu "mini kütüphane" ile müşterilerine kitap sevgisi aşılamaya çalışıyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bakkal işleten 64 yaşındaki Yusuf Yıldırım, dükkanının bir köşesinde oluşturduğu "mini kütüphane" ile müşterilerine kitap sevgisi aşılamaya çalışıyor. 250 kitabı müşterilerinin istifadesine sunan Yıldırım "Müşterilerin gözünde yakalıyorsunuz o ışığı, istedikleri kitabı alıp okuyorlar" dedi.

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Akdardağan da uygulamayı ilk gördüğünde şaşırdığını, bir bakkalın müşterisine bu hizmeti vermesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Ahilik kültürünün önemine işaret eden Akdardağan, şunları kaydetti:

"Bakkallık bugün doğmuş bir meslek değildir. Selçuklular zamanından, 13. yüzyıldan beri süregelen bir meslek. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulamayı diğer bakkalların da örnek alması gerekiyor. Yusuf Bey bu konuda öncü olmuş, hem kendisini yetiştirmiş hem de buradaki gençlere örnek olmuş. Birçok gencimiz bunu örnek alarak ve buradan ihtiyaç duyduğu kitabı da alarak bu yolu seçmiş. Bu, inşallah Türkiye'de de örnek olacak."

Müşterilerden Ömer Yıldırım ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlık, dostluk, bakkaldan çok aile... Kitaplar var, dara düştün mü gelip seninle sohbet ediyorlar. Kitapları alıyorum, zaman zaman burada okuyorum, bazen evime götürüyorum, bir şeyler öğreniyorum. Burada güzel kitaplar buluyorum, okuyup sonra farklı bir kitap daha alıyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sakarya bakkal Yusuf Yıldırım KÜTÜPANE
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