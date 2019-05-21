Aydın'da yaralı olarak bulunan Peçeli Baykuş koruma altına alındı

İncirliova ilçesinde, yaralı bir baykuşu fark eden vatandaşlar, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünü durumdan haberdar ederek yardım talep etti. Peçeli Baykuş cinsi olduğu belirlenen yaralı baykuş, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine nakledildi. Tedavisine başlanılan ve durumu iyi olan baykuş, koruma altına alındı.

İHA