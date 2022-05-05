Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun yakalandı

İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler ilçesinde yürüdüğü sırada kendisini daha önce de rahatsız eden kişi tarafından durduruldu.

Saldırgan genç kıza bir el ateş edip kaçtı. Başından vurulan Asiye Atalay hayatını kaybetti.

25 yaşındaki saldırgan Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı.

Saldırganın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Atalay için ikindi vakti Esenler Cabir Bin Abdullah Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

YAKALANDI

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K. yakalandı. Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit K.'nin Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.