VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çelik'ten Asiye Atalay paylaşımı
Zelenskiy: Marshall Planı benzeri bir plana ihtiyaç var
Bayramda 667 bin yolcu İstanbul Havalimanı'nı kullandı
Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor
Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun yakalandı
Koronavirüste yeni varyant riski var mı?
Bursa'da tırla otobüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
NYT: ABD Ukrayna'nın Rus generalleri öldürmesine yardım ediyor
Çavuşoğlu: İnsanlık dışı uygulamalara Frontex katıldı, şahitlik etti
Evdeki suntayla başladı hedefi Avrupa'nın zirvesi
CEO'lar şifrede sınıfta kaldı!
Türkiye'nin çatısına 5 saatte tırmandı!
Annesiz ilk bayram
TEKNOFEST Azerbaycan için Ziyaretçi Kayıtları Başladı
Türk işi kutlama
ABD için gün sayıyor
Dijital bayram
Sanatta farkındalık
Açıkhava coşkusu
Bodrum'a yerleşti
Bursa'da nostalji
Çınarcık stili
Şarkının mevsimi olmaz
05 Mayıs 2022 Perşembe 18:58:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2022 Perşembe 18:58:00

Asiye Atalay'ın katili Ümit Karakoyun yakalandı

Kaynak: TRT Haber / DHA

ABONE OL

İstanbul'da 19 yaşındaki genç kız kendisini takip eden saldırgan tarafından sokak ortasında öldürüldü. Asiye Atalay'ı sokak ortasında başından silahla vurularak öldüren katil Ümit Karakoyun yakalandı.

İstanbul'da 19 yaşındaki Asiye Atalay, Esenler ilçesinde yürüdüğü sırada kendisini daha önce de rahatsız eden kişi tarafından durduruldu.

Saldırgan genç kıza bir el ateş edip kaçtı. Başından vurulan Asiye Atalay hayatını kaybetti.

25 yaşındaki saldırgan Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı.

Saldırganın hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Saplantılı aşık olduğu iddia edilen bir kişi dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İkili arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Atalay için ikindi vakti Esenler Cabir Bin Abdullah Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

YAKALANDI

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü belirlenen Ümit K. yakalandı. Esenler Şehit Ali Karahan Caddesi'nde Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili aranan 25 yaşındaki Ümit K.'nin Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi.

Etiketler : İstanbul Asiye Atalay Esenler Cinayet
İspanya çıkarması

İspanya çıkarması
Barbaroslar'a veda etti

Barbaroslar'a veda etti
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim

Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Çekimler güzel geçiyor

Çekimler güzel geçiyor
Başak'ı her gün başka seviyorum

Başak'ı her gün başka seviyorum
Şarkıya inandım

Şarkıya inandım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER