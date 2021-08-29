Arızalara kadın dokunuşu
Muğla Milas'ta yaşayan 45 yaşındaki Sermin Pehlivan, 1999'da buzdolabı tamiri yapan eski eşinin yanına gittiği sırada merak saldığı tamirciliği iş yerinde çalışanların da desteğiyle öğrendi.
Muğla Milas'ta yaşayan 45 yaşındaki Sermin Pehlivan, 1999'da buzdolabı tamiri yapan eski eşinin yanına gittiği sırada merak saldığı tamirciliği iş yerinde çalışanların da desteğiyle öğrendi.
Klima arızalarına müdahale eden genç kadın, eşinden ayrıldıktan sonra da mesleğini sürdürdü. Arızalara koşan, merdiveni omuzlayıp takım çantasını eline alan Pehlivan'ın çalışma azmi şaşırtıyor.