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24 Ekim 2020 Cumartesi 18:06:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 18:06:00

Antalya'da pes dedirten yolculuk

Kaynak: DHA

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Antalya'da, 2'si çocuk 4 kişinin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çocukların ve kadının başında kask olmaması ve kadının elinde kuş kafesini tutarak yolculuk yapması büyük tepki topladı.

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda hareket halindeki motosiklette 2'si çocuk 4 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Trafiğin yoğun olduğu caddede sürücünün önünde oturan çocukların ve arkada oturan kadının kasksız olduğu, kadının elinde kuş kafesi taşıdığı görüntüler büyük tepki topladı.

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