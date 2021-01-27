Ana yüreği oğluna yeni bir 'kalp' için çarpıyor
Doğuştan kalp hastası 4 yaşındaki oğlunun tedavisi için Balıkesir'den İzmir'e gelen anne Dilek Umut (38), evladının organ nakliyle hayata tutunacağı, yürüyüp koşabileceği günlerin hayalini kuruyor.
Umut, "3 yıl boyunca Balıkesir'den İzmir'e gidip geldik. Ama artık bu duruma maddi ve manevi açıdan dayanamadık. Ulus da çok hastalanıyordu. Doktorlar uzun yolculuk yapmasını yasaklayınca Ulus ile İzmir'e taşındık. Burada yaşamaya çalışıyoruz. Ulus'un birçok tedavisini, mamasını devlet karşılıyor. Buradaki ihtiyaçlarımız için de el işi ürünler yapıp sosyal medya hesabımdan satıyoruz. Yoğun bir talep yok ama yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Ulus'u ayakta tutmak, onun için mücadele ediyoruz. Onu daha rahat yaşatabilmek için uğraşıyoruz" dedi.
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