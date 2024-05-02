Sahiller drone'lara emanet

Turizm kenti Antalya, Konyaaltı Sahili başta olmak üzere Alanya'dan Kaş'a kadar tüm sahillerinde yılda yaklaşık 16 milyon yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Olası boğulmalara karşı da yüzlerce cankurtaran sahillerde görev alıyor. Antalya sahillerinde son 2 yıldır cankurtaranlar, "Cankuş" adlı dronlardan faydalanıyor.

Suya düştüğünde herhangi bir zarar görmeyen, saatte ortalama 80 kilometre hız yapan dronelar, bir cankurtaranın 1,5 dakikada gidebildiği yere 8 ila 10 saniye gibi bir sürede ulaşarak, boğulma riski taşıyan kişiye pilotun kontrolünde can simidi bırakıyor. Simide tutunan kişi, cankurtaranın yardımıyla kıyıya çıkarılıyor.