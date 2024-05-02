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02 Mayıs 2024 Perşembe 06:49:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 06:49:00

Telefon konuşmalarına sesli emoji geliyor

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Yazışmalarda pek çok kişi kendisini ifade etmek amacıyla emojiler kullanır. Google Telefon uygulamasının yeni özelliği bu emojileri aramalara taşımaya hazırlanıyor.

Böylece telefonda konuşurken kendiniz gülmek yerine gülme efekti yollayarak görüşmede bir sitcom havası oluşturulacak. Bu özellik ile ilk aşamada altı farklı sesi kullanmak mümkün. Bu sesler alkış, kahkaha, parti, ağlama, gaz çıkarma ve bateri sesi olarak seçilmiş durumda. Konuşma sırasında bir emoji seçildiğinde de ona uygun olarak bir animasyon ekranda belirecek.
Etiketler : telefon emoji google
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