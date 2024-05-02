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02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50:00

Uzmanlardan kene uyarısı :Kesinlikle çıplak elle dokunmayın

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Sağlık uzmanları, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsüne karşı vatandaşları uyardı.

Vücutta saptanan kenenin çıplak elle dokunmamak kaydıyla uygun bir araç kullanarak vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu, "Keneler kesinlikle çıplak elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerine sigara basmak, alkol, kolonya, gazyağı gibi kimyasal maddeler dökmek gibi yöntemlere başvurulmalı. Vücuduna kene tutunan bir kişi 10 gün süreyle kendisini ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma veya ishal yönünden kontrol etmelidir" dedi.

Etiketler : kene kırım kongo kanamalı ateşi doktor
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