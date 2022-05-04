Alkışlar bu harika çocuklar için... Bir iyilik hikayesi

Alkışlar bu harika çocuklar için... Bir iyilik hikayesi

Ziyaret ettikleri evlerin ihtiyaçlarına göre, bazen yaşlı ve hastaların bakımını yapıyor, bazen masal kahramanı kostümleri giyerek çocukları sevindiriyor.

ÇOCUKLARA GÜZEL SÜRPRİZ

İzmir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde okudukları alanlara uygun olarak dezavantajlı bölgelerdeki aileleri ziyaret ediyor. Çocuk gelişimi alanı öğrencileri, kendi diktikleri masal kahramanı kostümleri ile ziyaret ettikleri evlerde çocuklarla bir araya geliyor.

HER ALANIN İYİLİĞİ FARKLI

Okulun hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanı öğrencileri de, ziyaret ettikleri hasta ve yaşlıların sağlık kontrollerini yapıyor. Yiyecek-içecek alanı öğrencileri, evlere erzak ya da pişmiş yemek götürüyor. Büro yönetimi öğrencileri de, bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunarak vatandaşların hayatlarına dokunuyor.

50 evde 90'ın üzerinde kişiye ulaştılar

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İpek Çam, "Şimdiye dek 50 evde 90'ın üzerinde kişiye ulaştık. Ulaşmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çocuk gelişimi alanında eğitim gören liseliler, çocuklara masal kahramanları kostümleri ile gidip onlarla oyun oynuyor, çocuklara masallar okuyor.



Hasta-yaşlı bakım hizmetleri alanı öğrencileri, hasta ve yaşlısı olan evlere gidip kişilerin tansiyonlarını ölçüyor, onlara sağlıkla ilgili bilgi veriyor.

