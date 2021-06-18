Aile hayali gerçek oldu

Ardahan'da resepsiyon görevlisi Hüseyin Bayaroğlu (55), 4 yıl önce koruyucu ailenin öneminin anlatıldığı bir konferansa katıldı. Ardından eşi Nezaket Bayaroğlu ile durumu istişare eden Hüseyin Bayaroğlu, koruyucu aile olmaya karar verdi.



Çift, 3 çocukları olmasına rağmen bir başka çocuğa kucak açmak isteyerek, 4 yaşındaki Ünsal'ın koruyucu ailesi oldu. Bayaroğlu çifti, "Ünsal şimdi 8 yaşında, onun sevgisi tarif edilemez. Tek hayali bir ailesinin olmasıydı, şimdi bizimle çok mutlu" dedi.

Erzincan'da yetiştirme yurdunda kalan Ünsal Genç'in koruyucu ailesi olmak için müracaatlarının ilk gününü hiç unutmadıklarını anlatan Bayaroğlu, "Biz Ünsal'a koruyucu aile olmak istediğimizde bazı kişiler bize 'Neden bir çocuk yapmadınız da dışarıdan bir çocuk aldınız.' dedi. Ben de herkes kendi çocuğuna zaten bakıyor. Peki annesi babası olmayan çocuklara kim bakacak dedim." ifadelerini kullandı.

Bayaroğlu, söz konusu yurtlar hakkında bilgi sahibi olduklarını, devletin yurtlarda fazlasıyla imkan sağlamasına rağmen yurttaki bir çocuğun aile hayalini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sözlerini "Ünsal görür görmez bize sarıldı ve bizi kabul etti." diyerek sürdüren Bayaroğlu, "Ünsal ile bir süre Erzincan'da gezdik. Daha sonra işlemler için kendisini yurda bırakmak istediğimizde, 'Beni bırakmayın, beni götürün.' diyerek ağlamaya başladı. O an kendimi sorguladım ve işlemleri hızlandırdım. Çocuğa devlet tarafından bu kadar imkan verilmişken neden bizi istiyor? Demek ki çocuğun bir tek şeye ihtiyacı var, anne ve baba sevgisine. Ne para ne pul ne de ekmeğe ihtiyacı vardı."

Bayaroğlu, bir çocuğun hayatına dokunmanın ve onu topluma kazandırmanın çok büyük bir olay olduğunu söyledi.

"Evlatlık" ifadesine karşı olduğunu vurgulayan Bayaroğlu, şöyle devam etti: "Artık Ünsal'sız hiçbir şey düşünemiyoruz. Bütün planlarımızı onunla beraber yapıyoruz. Anlatmak çok zor ama belki kendi çocuklarımdan görmediğim sevgiyi Ünsal'dan gördüm. Ünsal'sız bir zaman dilimini düşünemiyorum. Ünsal bizim canımızdan bir parça. İmkanı olan herkese çocuklar yuvada yetişeceğine yuvanızda yetişsin diyorum. Ahiretinizi kazanmak isterseniz yurttan bir çocuk alın, hem o çocuğun hem sizin hayatınız değişsin."

Bayaroğlu, Erzincan'dan Ardahan'a gelirken Ünsal'ın kendilerine hep aile hayalinden bahsettiğini anlatarak, şu ifadeleri kullandı: "Ünsal bizimle gelirken yol boyunca 'Eve mi gidiyoruz, bizim evimiz mi olacak?' deyip hayallerini anlata anlata geldi. 4 yaşındaki çocuğun ne hayali olabilir ki, o hayallerini anlattı. Şimdi ise öğretmen ve polis olmak istiyor. Bizler ona bireysel emeklilik oluşturduk. Onun bir aile hayali varmış, onun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ünsal da şu an hayalini yaşıyor, çok mutlu. Biz de onunla huzurluyuz. Ben yaşlılığımı Ünsal'ın çocuklarına bakarak geçirmeyi Allah'tan ümit ediyorum." Nezaket Bayaroğlu da "Ünsal'sız bir hayat bundan sonra bizim için çok anlamsız olur." dedi.