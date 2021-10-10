Aile boyu uçuyorlar

Ankara'da sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirildiği THK Uçuş Akademisi'nde 1973 yılında 2 yıllık uçuş eğitimine başlayan Kadri Özün pilot oldu. Özün daha sonra akademide uçuş öğretmenliği yaparken, kurum bünyesindeki Planör Okulu'nda da 'uçuş eğitim müdürlüğü' görevini üstlendi. Kadri Özün, Planör Okulu'nda kendisi gibi öğretmen pilot olan Zuhal Özün ile 1981'de evlendi.



Zuhal Özün, babası havacı emekli Kurmay Albay Orhan Şenyuva'nın izinden gittiğini söyledi. Göklere aşık olan çift, 1982'de dünyaya gelen oğullarına 'Gökhür', 1992'de doğan kızlarına da 'Gökçin' ismini verdi. Kurumda eğitim uçaklarının arasında büyüyen Gökhür ve Gökçin de anne ve babasının izinden gitti. Gökhür ve Gökçin, kurumda aldıkları uçuş eğitimiyle pilot oldu.

Kadri Özün, uçuş öğretmenliği, hava taksi pilotluğu, yangın ve ilaçlama pilotluğu yaptıktan sonra 1989'da ayrılarak özel şirketlerde kaptan pilot olarak çalıştı, 2004 yılında da emekli oldu.



Zuhal Özün eşinden aldığı uçuş eğitiminin ardından kurumda uçuş öğretmenliğini sürdürürken, Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu Havacılık'ta da 'eğitim müdürü' olarak görev yapıyor.



Annesiyle birlikte görev yapıyor



Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü'nü bitiren ve 11 yıldır havacılıkla uğraşan Gökçin Özün, öğrenci pilot olarak THK ve farklı kurumlarda eğitimine devam ederken, ağabeyi 21 yıllık pilot Gökhür Özün ise THK'da eğitimini sürdürüyor ve annesiyle beraber Kıbrıs Girne üniversitesi Yakındoğu Havacılık'ta 'kalite müdürü' ve 'pilot eğitmeni' olarak çalışıyor.