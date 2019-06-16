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16 Haziran 2019 17:30 | Pazar

Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor

Afrin şehidi Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi, eşinin fotoğraflarını ve eşyalarını Adıyaman'daki evinin bir odasında muhafaza ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın fotoğrafları ve eşyaları eşi tarafından evlerinin bir odasında özenle korunup muhafaza ediliyor.

Evinin bir bölümünü müze haline getirdi

Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, şehidin anılarını yaşatmak ve hatırlanmasını sağlamak için Adıyaman'daki evinin bir bölümünü "müze oda" olarak düzenledi.

Kaya, bu odada, geçen yıl şubat ayında şehit olan eşinin fotoğraflarının yanı sıra elbise, kep, ayakkabı, atkı, bere ve bardak gibi kişisel eşyalarına, çok sevdiği Türk bayrağı ve Galatasaray forması ile askeri malzemelere yer verdi.

Kızı Afra ile evlerinde şehidin anılarıyla yaşayan Rabia Kaya, eşiyle Nevşehir'e amcalarının yanına gittiği sırada tanıştığını anlattı.

2016 yılında nişanlandıklarını, 1 yıl sonra da evlendiklerini söyleyen Kaya, "Kendisi Bolu'da görev yapıyordu. Eşimle evlendikten sonra Kuzey Irak'a göreve gitti ve 6 ay boyunca kendisini hiç göremedim" dedi.

Kaya, hamileliği döneminde de eşinin 1 aylık izne geldiğini belirterek, "Kızım 9 aylıktı. Eşim şehit olacağını biliyormuş gibi kızımın erken doğmasını istedi. Kızım erken doğdu ve 20 gün görebildi. Eşim bana Afrin'e gideceği sırada 'Hakkını helal et, bir daha görüşmeyebiliriz' dedi. Gittikten iki gün sonra şehit düştü" diye konuştu.

"Koca yürekli biriydi"

Rabia Kaya, sadece evinin bir odasını şehit eşinin eşyalarıyla düzenlediğini ancak her odanın onun anılarıyla dolu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sabah kalkar kalkmaz kızım Afra ile odaya gelip eşimin eşyalarını koklayıp, öpüyoruz. Özel eşyalarını hep bu odada muhafaza ediyorum. Eşim sürekli görevdeydi. Kişisel eşyalarını bana verirdi. Kendisi vatanı için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Eşime evde üç gün daha kal dediğim zaman bana 'Arkadaşlarım toprağın üzerinde savaşıyor, burada uykum gelmiyor' derdi. O derece koca yürekli biriydi."

Eşiyle geçirdiği her dakikasını hatırladığını ifade eden Kaya, "Doğum yaptığımda yanımdaydı. Bana 'Ne olursun acı çektiğini bana gösterme, dayanamıyorum' derdi. Göreve gitmeden önce kızının şapkasını alıp kokladı. Tarifi mümkün değil" dedi.

"Arakan ve Sudan'da su kuyusu açtırdım"

Eşinin eşyalarının olduğu bir oda yaptığını anlatan Kaya, şehit eşinin ismini yaşatmaya çalıştığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da hastane ve bir okula eşimin adı verilecek. Allah, bana ömür verdikçe adını yaşatmaya devam edeceğim. Biri eşim diğeri ben eşim ve kızım adına Arakan ve Sudan'da olmak üzere iki su kuyusu açtırdım. Şehadet şerbeti içtiği zaman İdlib'de asker ve silah arkadaşlarıyla orada bulunan yetim ve öksüz çocuklara onun adına yemek verdim."

Kaya, devlet yetkililerinin de hiçbir zaman şehit yakınlarını ihmal etmediğini vurguladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede 6 Şubat 2018'de şehit olmuştu.

(AA)

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