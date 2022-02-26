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26 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 16:30:00

Afet yardımının yarısını 'fazla' diyerek iade etti

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evinin çatısı zarar gören Şeyh Şamil Özbal'a (43), AFAD tarafından 8 bin TL yardım yapıldı.

Evinin çatısını 4 bin liraya yaptıran Özbal, kalan 4 bin TY'yi ise iade etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, örnek davranışı nedeniyle Özbal'ı sosyal medya hesabından kutladı.

İslahiye'de, 18 Ocak'ta başlayan ve 2 hafta boyunca devam eden kar yağışında 404 ev, iş yeri ve ahırın çatısı çöktü. Yaşanan afetin ardından AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması yaparak vatandaşların zararını karşıladı. Cumhuriyet Mahallesi'nde üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle evinin çatısı çöken 3 çocuk babası Şeyh Adil Özbal'ın zararın karşılanması için de hesabına 8 bin TL yatırıldı. Parayı alan Özbal, evin çatısını 4 bin TL'ye yaptırdı.

Özbal, evinin çatısını onardıktan sonra geriye kalan 4 bin TL'ye iade etmek için İslahiye Kaymakamlığı'na dilekçe verdi. Şeyh Şamil Özbal dilekçesinde, "İlçemizde yoğun kar yağışından dolayı İl Afet ve Acil Müdürlüğü'nce 8000 TL tarafıma yatırılmış olup, 4000 TL'sinin yeterli olduğundan, tarafıma yatırılan paranın 4000 TL'sini tekrar kurumunuza iade etmek istiyorum" diye yazdı. Özbal, daha sonra parayı İslahiye Kaymakamlığı hesabına yatırdı.

'DEVLETİMİZ SAĞOLSUN'

Gaziantep Valisi Davut Gül, örnek davranışı nedeniyle Özbal'ı sosyal medya hesabından kutladı. Para iade talebine ilişkin dilekçenin fotoğrafını paylaşan Vali Gül, "Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar. İslahiye'de kardan zarar gören hemşehrimiz, AFAD'ın verdiği paranın yarısını iade etti" ifadelerine yer verdi.

Cep telefonu tamiratı işleriyle uğraşan Şeyh Şamil Özbal, kar yağışı sonrası 4 bin lirayla zararını giderdiğini belirterek, "İlçemizde oluşan yoğun kardan dolayı evimizin çatısında hasar oluştu. Kar yağışının ardından ekipler, inceleme yaparak rapor tuttu. Daha sonra zararımı tazmin için 8 bin TL yardım yapıldı. Çatımızın hasa gören kısmını 4 bin TL'ye yaptırdık. Geri kalan kısmını da dilekçeyle başvurarak iade ettim. Devletimiz sağ olsun, zararımızı karşıladı. Fazla olan 4 bin lirayı da iade ederek, üzerime düşeni yaptım" dedi.

Etiketler : gaziantep afad yardım şamil özbal
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