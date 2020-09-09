09 Eylül 2020 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 12:45:00
Adıyaman'da minibüs ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var
Kaynak: AA
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonunun çarpışması sonucu yaralılar olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Ebubekir Çelik yönetimindeki 02 D 4025 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Narince köyü yakınlarında çarpıştı.
Yaralılar olduğu bildirilen kaza bölgesine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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