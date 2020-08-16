Adana'da sahte içki operasyonu! Tam 2 bin 180 litre...
Kaynak: İHA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 180 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı
Adana'da 2 bin 180 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 180 litre sahte içki ve 2 alkolmetre ele geçirdi.Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
İşgalci İsrail durmak bilmiyor! Abluka altındaki Gazze'de farklı hedeflere yeniden hava saldırıları düzenledi
- Salda gölünden sonra Toros Dağları... NASA paylaştı
- Meteoroloji bazı illerimizi sağanak yağış konusunda uyardı
- Zonguldak Kilimli'de mahsur kalan 8 vatandaş kurtarıldı
- Adana'da sahte içki operasyonu! Tam 2 bin 180 litre...
- Deprem uzmanlarından önemli uyarı: Her an deprem olabileceğini düşünerek yaşamalıyız
- Marmaris'te polis vatandaşları maske takması için uyardı