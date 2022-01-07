Adana'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu
Kaynak: İHA
Adana'da özel harekat destekli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "Yamaçlı" grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.
Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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