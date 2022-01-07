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07 Ocak 2022 Cuma 08:59:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 09:08:00

Adana'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonu

Kaynak: İHA

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Adana'da özel harekat destekli gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında "Yamaçlı" grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler : Adana terör örgütü DEAŞ
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