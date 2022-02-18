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18 Şubat 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 16:00:00

74 yıl sonra kimliğine kavuştu

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Gaziantep'te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan ailesinin kimlik çıkarmaması nedeniyle 74 yıl boyunca kız kardeşiyle aynı kimliği kullanan Elif Bayu, 74 yıl sonra kendi kimliğine kavuştu. Kimliğini alınca hüngür hüngür ağlayan Elif Bayu, "Yıllar sonra sevgilime kavuştum, millet sevgilisini öper koklar, ben de her akşam kimliğimi öpüyorum" dedi.

Etiketler : 74 yıl sonra kimliğine kavuştu Gaziantep Elif Bayu
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