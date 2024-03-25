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25 Mart 2024 Pazartesi 06:52:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 06:52:00

25 yıl süren kimlik mücadelesi

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İzmir'de 85 yaşındaki Besim Güven, 7 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmen olarak geldi ve kimlik alamadı.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Besim Güven, 7 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmen olarak geldi ve kimlik alamadı. Yıllarca vatandaşlık alabilmek için mücadele verdiğini belirten Besim Güven, "25 yıl sonra daktilocunun biri, 'Ya sen evlensene' dedi. Ben de evli üç çocuklu olduğumu söyledim. O da hemen müracaat etmemi önerdi, bu şekilde kimliğime kavuştum" dedi. Kimliğine kavuştuktan sonra üç çocuğu ve eşini bırakıp askere giden Besim Güven, "25 yıl vatansız olarak yaşadıktan sonra kimliğime kavuştum, vatandaş olduktan sonra askere çağrıldım üç çocuğu ve hanımı bırakıp askere gittim" diye konuştu.

Etiketler : izmir foça kimlik göçmen
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