VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul-İstanbul etabı kapsamında trafiğe kapanacak yoll...
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
"İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı"
Aralarında doktorların da bulunduğu 'yenidoğan' şebekesine operasyon: 38 gözaltı
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
27 Nisan 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 11:00:00

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'da tamamlanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2024), yarın İstanbul'da yapılacak 8. ve son etapla tamamlanacak.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu olan organizasyonun 59'uncusunda sona yaklaşıldı.

Bisikletçiler; Antalya, Muğla, Aydın, Manisa ve İzmir'den geçen parkurların ardından final etabı için İstanbul'a gidecek.

TUR 2024'ün 105,4 kilometrelik en kısa etabının startı, yarın saat 11.00'de Beşiktaş Meydanı'nda verilecek. Genel klasman, sprint, tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında şampiyonluğa ulaşan isimler, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek etabın ardından ilan edilecek.

TUR 2024'ün gidişatı

Turun ilk 4 etabını da farklı isimler kazandı ve her günün sonunda genel klasman liderliği el değiştirdi. Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen, 5. etapta aldığı galibiyetle bu trendi bozdu.

Ertesi gün Kuşadası'nda başlayıp Manisa'daki Spil Dağı'nda tamamlanan TUR 2024'ün kraliçe etabını kazanan Dsm-Firmenich PostNL'den Hollandalı Frank van den Broek, "turkuaz mayo"yu üstüne geçirdi.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sona eren etaplarında zafere ulaşan ve genel klasman liderliğini alan isimler şöyle:

EtapEtabın galibiGenel klasman lideri
SporcuTakımıSüresi (Saat)SporcuTakımıSüresi (Saat)
1. Etap (Antalya)Fabio Jakobsen (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL2:56:14Fabio Jakobsen (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL2:56:04
2. Etap (Kemer-Kaş)Max Kanter (Almanya)Astana Kazakistan4:43:16Henri Uhlig (Almanya)Alpecin-Deceuninck7:39:24
3. Etap (Fethiye-Marmaris)Giovanni Lonardi (İtalya)Polti-Kometa3:24:57Giovanni Lonardi (İtalya)Polti-Kometa11:04:17
4. Etap (Marmaris-Bodrum)Tobias Andresen (Danimarka)Dsm-Firmenich PostNL3:29:42Tobias Andresen (Danimarka)Dsm-Firmenich PostNL14:33:55
5. Etap (Bodrum-Kuşadası)Tobias Andresen (Danimarka)Astana4:18:12Tobias Andresen (Danimarka)Dsm-Firmenich PostNL18:51:57
6. Etap (Kuşadası-Manisa)Frank van den Broek (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL4:10:00Frank van den Broek (Hollanda)Dsm-Firmenich PostNL23:02:11
Etiketler : cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu tur 2024 istanbul
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX