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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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27 Nisan 2024 Cumartesi 12:33:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 12:33:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savuma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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