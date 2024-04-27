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27 Nisan 2024 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 10:30:00

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 22 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Arasında Koyun Keçi Çiçek Aşısının (Penpox) Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmanın ilk maddesinde "Türkiye tarafı, 2023 yılında KKTC tarafının ihtiyaç duyduğu 40 bin doz koyun-keçi çiçek hastalığı aşısını hibe eder." hükmü yer alıyor.

Ankara'da 26 Aralık 2023'te imzalanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasındaki "Geçiş Serbest Ticaret Anlaşması" ile kurulan Ortak Komitenin söz konusu anlaşmanın "Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimi"ne dair 1/2023 sayılı kararının, 5301 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kararda anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Resmi Gazete'de 10 Mayıs 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na ilişkin karar da yayımlandı.

Anlaşmayla, tarafların ulusal mevzuatlar ve taraf oldukları uluslararası anlaşmalara uygun olarak eğitim alanındaki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde geliştirmesi amaçlanıyor.

"Türkiye Cumhuriyeti adına 13 Ekim 2023'te Ankara'da imzalanan (Intereg V1-B) NEXT Akdeniz Havzası (NEXT MED) İşbirliği Programına İlişkin Finansman Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de 25 Haziran 2018 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın İsviçre'nin işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye'ye tanıdığı tavizlere dair düzeltmelerin 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmasına yönelik karar da yayımlandı.

Kararda anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Etiketler : milletlerarası anlaşmalar resmi gazete recep tayyip erdoğan
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