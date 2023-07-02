137 gündür denizde kayıptı: Türk denizciler tarafından kurtarıldı
Kaynak: IHA
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı.
ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu. Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.
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