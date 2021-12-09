126 madalyalı ihtiyar delikanlı

Kahramanmaraş'ta 50 yaşından sonra atletizme başlayan Sıtkı Gönen (60), azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor. Kale Mahallesi'nde market işleten 3 çocuk 2 torun sahibi Gönen, şimdiye kadar 2 bin 350 kilometre yol kat etti ve 126 madalya kazandı. Gönen, madalya ve kupalarını marketinde gururla sergiliyor.

