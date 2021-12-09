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09 Aralık 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 18:00:00

126 madalyalı ihtiyar delikanlı

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Kahramanmaraş'ta 50 yaşından sonra atletizme başlayan Sıtkı Gönen (60), azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor.

Kahramanmaraş'ta 50 yaşından sonra atletizme başlayan Sıtkı Gönen (60), azmi ve çalışkanlığıyla gençlere örnek oluyor. Kale Mahallesi'nde market işleten 3 çocuk 2 torun sahibi Gönen, şimdiye kadar 2 bin 350 kilometre yol kat etti ve 126 madalya kazandı. Gönen, madalya ve kupalarını marketinde gururla sergiliyor.

Etiketler : 126 madalyalı Kahramanmaraş Sıtkı Gönen
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