  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terim: Kazanacağımız maç berabere bitti
1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı
Fas'ta bayram namazı evde kılınacak
'Sultan 2. Mehmed'in dileği şimdi tamamlandı'
Trump'tan ABD'de ilaç fiyatlarının düşürülmesi için 4 kararname
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin uydu fotoğraflarını paylaştı
Gazze Şeridi'nden Türkiye'ye Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tebriği
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ayasofya Camii' teşekkürü
Tunus Meclisi, Gannuşi için güven oylaması yapacak
Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Bakan Albayrak: Halkbank'a hukuki dayanağı olmayan bir dava açıldı
Bakan Kurum: 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık
ABD'deki Hastalık Kontrol Merkezinden 'okullar yaz sonu açılabilir' tavsiyesi
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması: 24 Temmuz bir milat olarak anılacak
5,5 milyon kişi KOVID-19 tedavisi görüyor
Hakkari'de teröristlerin kullandığı sığınakta 2 EYP ele geçirildi
Rusya ile başlayacak uçuşlar charter seferlerini de kapsayacak
Yemen'in güneyinde BAE destekli güçler ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalar şiddetleniyor
Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı
Hristiyanların ayinini kaçırmayan İmamoğlu'nun Ayasofya açıklaması 'pes' dedirtti
Ayasofya Camii akşam namazında doldu taştı
Gümüşhane'de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı
Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı
ABD'nin başkenti Washington, Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak
25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:52:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:52:00

1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kocaeli'nin Hereke Limanından, Denizli'ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yapması üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Hereke limanından Denizli'ye ham bakır malzemesi taşıyan tırlardan birinin nakliye dolandırıcılığı yaptığı ve malzemelerin çalındığı bildirilmesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri takibe geçti. Yapılan operasyon neticesinde inşaat halindeki binada üzerleri branda ile kapatılarak saklanmış halde bulunan çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL değerinde olduğu anlaşılan 26 bin 200 kilogram saf bakır ele geçirildi. Olayla ilgili olarak daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan 1 şüpheli ile yine çalıntı malzemeleri sakladığı tespit edilen ve çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, 26 bin 200 kilogram saf bakır sahibine teslim edildiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER