YouTube'da canlı yayın değişikliği

YouTube, canlı yayında olan kanalların bulunmasını kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Buna göre, artık canlı yayın yapmakta olan kanalların profil fotoğrafının etrafında kırmızı bir halka olacak.



Canlı yayın yapan kanalın profil fotoğrafının etrafında "LIVE (Canlı)" yazısı olacak. Kullanıcı fotoğrafa tıkladığında doğrudan yayını izleyebilecek. Yayını bulmak için kanala girmeye gerek kalmayacak.