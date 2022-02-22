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22 Şubat 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 18:00:00

YouTube'da canlı yayın değişikliği

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YouTube, canlı yayında olan kanalların bulunmasını kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu.

YouTube, canlı yayında olan kanalların bulunmasını kolaylaştıracak yeni özelliğini duyurdu. Buna göre, artık canlı yayın yapmakta olan kanalların profil fotoğrafının etrafında kırmızı bir halka olacak.

Canlı yayın yapan kanalın profil fotoğrafının etrafında "LIVE (Canlı)" yazısı olacak. Kullanıcı fotoğrafa tıkladığında doğrudan yayını izleyebilecek. Yayını bulmak için kanala girmeye gerek kalmayacak.

Etiketler : YouTube canlı yayın (Canlı)" yazısı olacak
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