Tinder'a yeni özellik geldi

Tasarımında radikal bir değişime giden Tinder, yeni özelliklerle kullanıcılara daha interaktif bir deneyim sunmaya devam ediyor. 'Keşfet' sekmesine eklenen yeni 'Müzik Modu' özelliği ile kullanıcılar favori şarkılarını profiline ekleyecek. Diğer kullanıcılar da profile bakarken aynı zamanda favori şarkıları dinleyecek. Bu da kişilerin karşınızdakini daha yakından tanımasını kolaylaştıracak.

Kullanıcıların bu yeni özelliği kullanabilmeleri için Tinder hesaplarını Spotify hesaplarına bağlamaları gerekiyor. Ardından, karşınıza çıkan kullanıcıların profilini incelerken onların favori şarkılarını 30 saniyelik bir döngü içinde dinleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer kullanıcılar da sizin profilinize bakarken aynı zamanda favori şarkınızı dinleyebiliyorlar. Tinder, müzik zevkinin karşımızdaki kişiyi anlamak için son derece etkili olduğunu paylaşırken bu yeni özellikle 'birebir ilişkilerin' güçlendirilebileceğini ifade ediyor.