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23 Eylül 2020 Çarşamba 13:56:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 13:56:00

TEKNOFEST'te HÜRJET sürprizi! Simülatörü ilk kez yapılacak

Kaynak: İHA

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Teknoloji dünyasının nefesini tutarak beklediği Türkiye'nin #MilliTeknolojiHamlesi TEKNOFEST bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Pek çok gösteriye ev sahipliği yapacak organizasyonda HÜRJET'in simülatörü de yer alacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yerini alacak. Türkiye’nin en önemli projelerinden olan Milli Muharip Uçak’ın simülatörünü geçtiğimiz yıl ilk kez TEKNOFEST’te katılımcıların deneyimine sunan TUSAŞ, bu yıl da ilkleri gerçekleştirmeye devam edecek.

Türkiye’nin jet eğitim ve hafif taarruz faaliyetlerinde etkin görev alacak olan HÜRJET için geliştirilen HÜRJET 270 simülatörünün bir benzerini ilk kez festival kapsamında Gaziantep’te kuracak. Böylece katılımcılar gerçek zamanlı olarak HÜRJET’i deneyimleme imkanına sahip olacak.

Geçtiğimiz yıl festivalde hava platformlarının yanı sıra birçok teknolojik deneyim alanları ile katılımcıların beğenisi kazanan TUSAŞ, bu yıl da ilklere imza atmaya devam ediyor. TUSAŞ’ın öz kaynakları ile geliştirilmeye devam eden HÜRJET için geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı HÜRJET 270 mühendislik simülatörünün bir benzerini ilk kez TEKNOFEST’te gösterecek ve katılımcıların gerçek zamanlı simülatör sayesinde HÜRJET ile jet uçağı üzerinde pilotluk deneyimi yaşamasına fırsat sunacak.

Havacılık alanında öncü vasfını her platformda perçinleyen TUSAŞ, bu yıl TEKNOFEST’in Helikopter Tasarım Yarışması’nda tek sponsor olarak yerini aldı. Üniversite öğrencileri ile mezunlarından oluşan 60’dan fazla grubun yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık koşullarında belirlenen bir görevi başarı ile icra edebilecek Yüksek Hızlı Helikopter kavramsal tasarımlarını sundu. Finale kalan 11 grup arasında ilk 3’ün belirleneceği yarışmanın geleceğin helikopter teknolojisine ışık tutması hedefleniyor.

TUSAŞ, yarışma ve simülatör deneyiminin yanı sıra festival kapsamında tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini Gaziantep’te teknoloji ve havacılık tutkunları ile buluşturacak. Aynı zamanda geçtiğimiz aylarda mobil uygulama marketlerinde yerini alan TUSAŞ’ın mobil uygulamasının da tanıtılacağı festivalde, TUSAŞ’ın insan kaynakları ofisinden uzmanların da öğrencilerin kariyer yolculuklarında yardımcı olacak tavsiyeler vermesi bekleniyor.

TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ HAKKINDA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olup; havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında yer almakta.

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