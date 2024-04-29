HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in test uçuşları sürüyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, HÜRJET'in test uçuşlarından yeni görüntüler paylaştı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın 7,2 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.
Görüntülerde, test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran'ın kokpitinde yer aldığı HÜRJET'in yüksek performanslı manevralar yaptığı anlara yer verildi.
#HÜRJET 7.2 G ile yüksek performans manevralarına devam ediyor. pic.twitter.com/4xot6XGCql— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 29, 2024
HÜRJET ile bugüne kadar 50'den fazla uçuş gerçekleştirildi, uçuş süresi 40 saati aştı.
Hafif jet eğitim ve taarruz uçağı olarak tasarlanan HÜRJET, 3 bin 400 kilogramlık faydalı yük kapasitesi ve çok sayıda özelliği ile sınıfının en üstün uçaklarından biri olacak.
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