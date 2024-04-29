HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın 7,2 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.

Görüntülerde, test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran'ın kokpitinde yer aldığı HÜRJET'in yüksek performanslı manevralar yaptığı anlara yer verildi.

#HÜRJET 7.2 G ile yüksek performans manevralarına devam ediyor. pic.twitter.com/4xot6XGCql — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 29, 2024

HÜRJET ile bugüne kadar 50'den fazla uçuş gerçekleştirildi, uçuş süresi 40 saati aştı.

Hafif jet eğitim ve taarruz uçağı olarak tasarlanan HÜRJET, 3 bin 400 kilogramlık faydalı yük kapasitesi ve çok sayıda özelliği ile sınıfının en üstün uçaklarından biri olacak.