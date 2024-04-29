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HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
29 Nisan 2024 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 14:00:00

HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor

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Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET'in test uçuşları sürüyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii TUSAŞ, HÜRJET'in test uçuşlarından yeni görüntüler paylaştı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçağın 7,2 G kuvvetine ulaştığı belirtildi.

Görüntülerde, test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran'ın kokpitinde yer aldığı HÜRJET'in yüksek performanslı manevralar yaptığı anlara yer verildi.

HÜRJET ile bugüne kadar 50'den fazla uçuş gerçekleştirildi, uçuş süresi 40 saati aştı.

Hafif jet eğitim ve taarruz uçağı olarak tasarlanan HÜRJET, 3 bin 400 kilogramlık faydalı yük kapasitesi ve çok sayıda özelliği ile sınıfının en üstün uçaklarından biri olacak.

Etiketler : tusaş jet motorlu uçağı hürjet
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