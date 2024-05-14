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14 Mayıs 2024 Salı 21:08:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 21:08:00

Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

Kaynak: AA

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Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte yapılacak olan başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise çoğunluk aranmaksızın 8-9 Haziran'da yapılacak.

Genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üye sayısı ise 46 bin 410 olarak açıklandı.

Öte yandan adaylık başvuruları 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

Etiketler : Fenerbahçe başkanlık ali koç aziz yıldırım
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