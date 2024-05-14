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14 Mayıs 2024 Salı 23:51:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 23:51:00

BM'den Ukrayna uyarısı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın özellikle Harkiv bölgesinde saldırıların arttığını, tarafların iki ülkede de altyapıları hedef aldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki insani duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, artan çatışmanın daha fazla yerinden edilmeye yol açtığını, Harkiv bölgesinden 7 bin kişinin kaçtığını söyledi.

Ukrayna'da çatışmanın özellikle Rusya'yla kuzeydoğu sınırında arttığına işaret eden Doughten, Harkiv bölgesinde üst üste saldırıların çocukların da aralarında bulunduğu can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu ifade etti.

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Doughten, sadece nisan ayında Ukrayna'da 700 sivilin öldürüldüğünü belirtti.

TOPLUMUN YÜZDE 40'I İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Ukrayna genelinde sivil altyapıya ilişkin saldırıların yoğunlaştığına dikkati çeken Doughten, 22 Mart'tan bu yana Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik 5 saldırı yapıldığını söyledi.

Doughten, Ukrayna'nın doğusu ve güneyinde demir yolu altyapısına yönelik saldırılardan da derin endişe duyduklarını kaydetti.

Limanlara yönelik saldırıların ihracat kabiliyetini kısıtladığına dikkati çeken Doughten, "Bu dünya genelinde gıda güvencesizliği artarken gerçekleşiyor." dedi.

Doughten, Rusya'da enerji altyapısı ve petrol rafinelerini hedef alan saldırıların da alarm verici olduğuna işaret ederek, söz konusu saldırıların savaşı daha da alevlendireceği uyarısında bulundu.

Savaşın on binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu kaydeden Doughten, "Ukrayna'da toplumun yüzde 40'ı insani yardıma muhtaç." dedi.

Doughten, BM Güvenlik Konseyine savaşın sonlanması için adım atması çağrısında bulundu.

Etiketler : Rusya Ukrayna saldırı Birleşmiş Milletler
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