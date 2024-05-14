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14 Mayıs 2024 Salı 18:39:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 18:39:00

Rusya duyurdu: Harkiv'de bir yerleşim birimi ele geçirildi

Kaynak: AA

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Rusya, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde bir yerleşim birimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araç üretim atölyesini vurduğu aktarılan açıklamada, bunun dışında bazı askeri havaalanlarında yakıt ve hava araçları ile mühimmat depolarının vurulduğu belirtildi.

HARKİV'DEKİ OPERASYONLAR İLE İLGİLİ DE BİLGİ PAYLAŞILDI

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Harkiv bölgesindeki operasyonları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Rus Kuzey askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Bugrovatka yerleşim birimini kurtardı ve düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerledi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Rusya Ukrayna Harkiv
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