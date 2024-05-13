VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Graham'dan İsrail'e "Gazze'de nükleer silah kullanabilirsin" mesajı
Pakistan Başbakanı, parti başkanlığından istifa etti
Antalya'da orman yangını
TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması İçin Başvurular Devam Ediyor…
CHP'den, İBB Meclisi'nde skandal! Deniz Gezmiş'i andılar
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
13 Mayıs 2024 Pazartesi 17:44:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 17:44:00

TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması İçin Başvurular Devam Ediyor…

ABONE OL

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında THY (Türk Hava Yolları) yürütücülüğünde düzenlenen TravelX Ideathon Yarışması için başvurular 30 Haziran tarihine kadar devam ediyor.

TravelX Ideathon Yarışması ile takımların yeni inovatif fikirler geliştirmeye teşvik edilmesi ve geliştirdikleri iş fikirlerinin birer projeye dönüşerek inovasyon odaklı, teknoloji değeri yüksek, ticari değere sahip, pazarlanabilen projeler olması amaçlanıyor. Yarışmaya en az 2 en fazla 4 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabiliyor.

Her alandan lise öğrencisi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve/veya mezunu adayların alınacağı TravelX Ideathon Boothcamp ve Final Süreçleri olarak iki aşamadan oluşuyor.

Bootcamp aşamasında yarışmacılar girişimcilik, sunum teknikleri ve en son teknolojiler üzerine kapsamlı eğitimler alıyor olurken ayrıca atölye çalışmalarına da katılacaklar. Türk Hava Yolları ve ekosistem mentörlerinden edinecekleri geri bildirimler ile de fikirlerini olgunlaştırarak projelerini sunma fırsatı yakalayacaklar. İkinci aşama olan Final Sürecinde ise Bootcamp sonrasında belirlenen takımlar final sunumları için TEKNOFEST Adana'da buluşacaklar.

Yarışmacılar Üretken yapay zeka (GenAI), blokzincir, makine öğrenmesi, NFT, arttırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik/genişletilmiş gerçeklik (AR/VR/XR) ve metaverse gibi teknoloji dikeyleri özelinde belirlenen, Seyahat, Havacılık ve Kargo Planlama & Operasyon, Seyahatte Yolcu Deneyimi, Havacılıkta Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk, Satış ve Pazarlama Kanallarında Dijitalleşme temalarına odaklanarak fikirlerini geliştirebilecekler.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen TravelX Ideathon yarışmasında THY tarafından her takım üyesine ayrı ayrı olmak üzere birinciliğe 90 bin mil, ikinciliğe 60 bin mil, üçüncülüğe ise 30 bin mil ödül verilecek. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2024 olan yarışma için sen de www.teknofest.org adresine gir ve hemen katıl.

Etiketler : TEKNOFEST THY TravelX Ideathon Yarışması
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX