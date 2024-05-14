Sivas'ta kontrolden çıkan araç tam 70 metre sürüklendi! 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
D.A. yönetimindeki hafif ticari araç Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde belirlenemeyen nedenle devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
70 METRE SÜRÜKLENDİ
Aracın yaklaşık 70 metre sürüklenerek takla attığı kazada sürücü ile araçta bulunan S.A, K.A, Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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