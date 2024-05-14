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14 Mayıs 2024 Salı 23:53:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 23:53:00

Sivas'ta kontrolden çıkan araç tam 70 metre sürüklendi! 6 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

D.A. yönetimindeki hafif ticari araç Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde belirlenemeyen nedenle devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

70 METRE SÜRÜKLENDİ

Aracın yaklaşık 70 metre sürüklenerek takla attığı kazada sürücü ile araçta bulunan S.A, K.A, Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Etiketler : sivas kaza yaralı
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