Selçuk Bayraktar, kursiyer ve öğrenci subaylarla buluştu

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subayları ile bir araya geldik. Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ndeki programda Milli Teknoloji Hamlesi'ni ve yüksek teknolojinin muharebe sahasındaki geleceğini konuştuk."