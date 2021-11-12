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12 Kasım 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 19:31:00

Selçuk Bayraktar, kursiyer ve öğrenci subaylarla buluştu

Kaynak: AA

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarına, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA-SİHA sistemleri hakkında bilgi verdi.

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subayları ile bir araya geldik. Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ndeki programda Milli Teknoloji Hamlesi'ni ve yüksek teknolojinin muharebe sahasındaki geleceğini konuştuk."

Etiketler : baykar milli savunma selçuk bayraktar
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