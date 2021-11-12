Selçuk Bayraktar, kursiyer ve öğrenci subaylarla buluştu
Kaynak: AA
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subaylarına, Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli İHA-SİHA sistemleri hakkında bilgi verdi.
Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subayları ile bir araya geldik. Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ndeki programda Milli Teknoloji Hamlesi'ni ve yüksek teknolojinin muharebe sahasındaki geleceğini konuştuk."
Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Enstitüsü kursiyer ve öğrenci subayları ile bir araya geldik. — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 11, 2021
Özdemir Bayraktar Milli İHA Ar-Ge ve Üretim Kampüsü'ndeki programda #MilliTeknolojiHamlesi'ni ve yüksek teknolojinin muharebe sahasındaki geleceğini konuştuk. ������ https://t.co/kBp1nv4CdD