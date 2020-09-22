Bayraktar İHA'larla ilgili en kritik soruyu canlı yayında cevapladı!

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22 Eylül 2020 Salı 13:40:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 13:48:00

Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 'İHA ve SİHA'larda yazılım ve en kritik aksamlar tümüyle milli.' dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube üzerinden yaptığı canlı yayınına katıldı.

Bayraktar İHA ve SİHA'larla ilgili açıklamalarda bulunan Bayraktar, 'Yazılımı şayet siz yapmıyorsanız bu teknolojiye hakim olmanız mümkün değil. Tümüyle kontrol sizde diyemezsiniz. Dolayısıyla bütün bunların sistemleri, alt sistemleri, özellikle uçuş kontrol bilgisayarları en kritik aksamları. Bunların hepsi, tümüyle milli.' ifadelerini kullandı.

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