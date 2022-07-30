Instagram'dan geri adım

Geçtiğimiz hafta TikTok benzeri içerikleri tam sayfa olarak göstermeye başlayan Instagram, kullanıcılarının büyüt tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Twitter'dan Instagram'ı eleştiren ve hatta imza kampanyası başlatan kullanıcılar, nihayet Instagram'ın dikkatini çekti. Instagram, TikTok tarzı tasarımdan vazgeçtiğini açıkladı. Kullanıcılar ana sayfada önerilen gönderi de görmeyecek.

