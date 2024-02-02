VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO kararı sonrası ilk temas! Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü
İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?
Guterres: "Son derece endişe verici"
Çiftçilere müjde! 225 milyon 746 bin liralık ödemeler bugün yapılıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Yoğun kar ve şiddetli soğuklar engel olmadı!
02 Şubat 2024 Cuma 21:04:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 21:04:00

İlk Türk astronot Gezeravcı, Dünya'ya nasıl dönecek?

ABONE OL

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki diğer 3 astronot için istasyonda tören düzenlendi. Peki astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu nasıl gerçekleşecek Astronotlar hangi aşamalardan geçecekler? Detaylar haberimizde...

Tarihi uzay yolculuğu tamamlanıyor... Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor.

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot için düzenlenen tören sonrası gözler dönüş yolculuğuna çevrildi.

Gezeravcı'nın içinde olduğu ekip, yarın öğleden sonra Dünya'ya dönmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak. Astronotları taşıyan kapsülün dünyaya dönüş yolculuğunun yaklaşık 12 ila 13 saat sürmesi bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre astronotlar, pazar günü sabaha karşı Dünya'ya dönmüş olacak. Planlı inişin, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlas Okyanusu ve batısındaki Meksika Körfezi'nde bulunan 7 potansiyel iniş noktasından birine yapılması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILACAK

Kapsül suya indikten sonra astronotlar gemiye alınacak ve burada ilk muayeneleri yapılacak.

Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan'a götürülecek.

Bu sırada uçakta doktorlar tarafından genel kontrolleri yapılacak.

Ekibin aynı gün sabah saatlerinde Houstan'a ulaşması öngörülüyor. Astronotlar burada kapsamlı bir sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

Etiketler : alper gezeravcı uzay astronot dönüşü tarihi yolculuk
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX