Trenlerin fillere çarpması bakın nasıl önleniyor

BBC'nin haberine göre, Tamil Nadu eyaletinin yetkilileri, fillerin göç yoluyla kesişen Madukkarai kasabası yakınlarındaki raylarda trenlerin çarpması sonucu ölen hayvanların sayısının artması üzerine harekete geçti.

Orman muhafaza ekipleri, kasabanın iki demir yolu hattı boyunca yapay zeka teknolojisinden faydalanılan termal kameraları içeren 12 gözetleme kulesi kurdu.

Yetkililer, bu sayede rayların yakınlarında fil tespit edildiğinde çarpışma meydana gelmesini engellemek için trenleri yavaşlatmak ve filleri uzaklaştırmak gibi önlemler aldı. Ayrıca 4 personelin demir yolu hattının yakınındaki kontrol odasından kameraları sürekli izlediği belirtildi.

Ekibin başındaki Ashish Rajput, kameraların demir yolu hatlarının yakınındaki insanları bile tespit edecek şekilde programlandığını söyledi.

Rajput, uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren demir yolu hatlarına yaklaşan 400 kadar filin raylardan uzaklaştırıldığını ve olası kazaların önlendiğini kaydetti.