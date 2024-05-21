VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
O ülkedeki seçimler için yapay zeka uyarısı
Türkiye'de 3 bini aşkın endemik tür yaşıyor
İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede!
O davada yeni gelişme!
Fatih'in 'madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
Türkiye kısa süre içinde Ay'a erişebilir!
21 Mayıs 2024 Salı 15:15:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 15:15:00

Araştırma, hamam böceklerinin dünyaya nasıl yayıldığına ışık tuttu

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünyanın nerdeyse her yerinde görülen "Blattella germanica" türü hamam böceklerinin yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türüne benzer gen yapısına sahip olduğu belirtildi.

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 250 yıl önce Avrupa'da kayıt altına alınan ve "Alman hamam böceği" olarak da bilinen "Blattella germanica" türünün Asya'dan gelmiş olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısını inceledi.

Söz konusu inceleme ışığında, bu hamam böceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cosmos dergisine açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Batı Avustralya Üniversitesinden Theo Evans, "İncelemelerimizde, Alman hamam böceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi'ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk." dedi.

Evans, "Blattella germanica"nın kıtalar arası "ticari ve askeri hareketlilikler" sebebiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştığını söyledi.

"Blattella germanica"ların Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl gelmiş olabileceğini belirten Evans, buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını kaydetti.

Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir ve kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır." ifadesini kullandı.

Etiketler : araştırma hamam böceği yayılım
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX