O ülkedeki seçimler için yapay zeka uyarısı

O ülkedeki seçimler için yapay zeka uyarısı

Bültende, "2024 seçim döngüsü ilerledikçe, üretken yapay zeka araçları, büyük olasılıkla hem yerli hem yabancı tehdit aktörlerine, hızlı gelişen olayları kötüleştirerek, seçim süreçlerini aksatarak veya seçim altyapısına saldırarak müdahale için daha fazla fırsat sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka yoluyla gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırıların faillerinin "Ulus-devlet düşmanları" olarak adlandırıldığı bültende, "Rusya, Çin ve İran, çevrim içi ortamda en karmaşık kötü niyetli etki kampanyalarını geliştirmeye devam ediyor. Bu rakiplerin, ABD izleyicilerini etkilemek için kullandığı taktiklerin çoğu, muhtemelen 2024 seçimleri öncesinde kullanılacak." değerlendirmesi yapıldı.

Bültende, saldırıların, devlet kurumlarını, toplumsal bütünlüğü ve demokratik süreçlere olan güveni baltalamaya yönelik olacağı vurgulandı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, geçen hafta Senato İstihbarat Komitesi duruşmasında, Kongre'yi, üretken yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarmış ve yapay zeka teknolojisinin "derin sahtelikler" üretebileceğini belirtmişti.

New Hampshire Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü sahte ses kaydında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.