VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
O ülkedeki seçimler için yapay zeka uyarısı
Türkiye'de 3 bini aşkın endemik tür yaşıyor
İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede!
O davada yeni gelişme!
Fatih'in 'madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
Türkiye kısa süre içinde Ay'a erişebilir!
21 Mayıs 2024 Salı 23:49:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 23:49:00

O ülkedeki seçimler için yapay zeka uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ülke çapında kolluk kuvvetlerine gönderdiği analiz bülteninde, üretken yapay zekanın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin güvenliğini tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Bültende, "2024 seçim döngüsü ilerledikçe, üretken yapay zeka araçları, büyük olasılıkla hem yerli hem yabancı tehdit aktörlerine, hızlı gelişen olayları kötüleştirerek, seçim süreçlerini aksatarak veya seçim altyapısına saldırarak müdahale için daha fazla fırsat sağlayacak." ifadelerine yer verildi.

Yapay zeka yoluyla gerçekleştirilebilecek muhtemel saldırıların faillerinin "Ulus-devlet düşmanları" olarak adlandırıldığı bültende, "Rusya, Çin ve İran, çevrim içi ortamda en karmaşık kötü niyetli etki kampanyalarını geliştirmeye devam ediyor. Bu rakiplerin, ABD izleyicilerini etkilemek için kullandığı taktiklerin çoğu, muhtemelen 2024 seçimleri öncesinde kullanılacak." değerlendirmesi yapıldı.

Bültende, saldırıların, devlet kurumlarını, toplumsal bütünlüğü ve demokratik süreçlere olan güveni baltalamaya yönelik olacağı vurgulandı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, geçen hafta Senato İstihbarat Komitesi duruşmasında, Kongre'yi, üretken yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarmış ve yapay zeka teknolojisinin "derin sahtelikler" üretebileceğini belirtmişti.

New Hampshire Başsavcılığından yapılan açıklamada, eyalette 23 Ocak'ta gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna gönderilen yapay zeka ürünü sahte ses kaydında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sesinin taklit edildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

Etiketler : abd yapay zeka seçimler
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Motive'li gece

Motive'li gece
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Seda Sayan 'dan estetik isyanı

Seda Sayan 'dan estetik isyanı
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX