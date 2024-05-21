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21 Mayıs 2024 Salı 16:23:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 16:23:00

Tek gramı altından daha değerli!

Kaynak: TRT Haber, The Guardian

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Yeni Zelanda soyu tükenmiş olan Huia kuşuna ait nadir ve çok değerli bir tüy, 28 bin 365 ABD dolarına satıldı.

Huia kuşuna ait tüyün fiyatının, 2 bin ila 3 bin dolar arasında olması bekleniyordu. Ancak satış rakamı, ilk tahminleri çok aştı.

Pazartesi günkü satışa kadar önceki rekor satış, 2010 yılında 8 bin 400 dolara satılan başka bir huia tüyüydü.

Gold Broker'ın son rakamlarına göre tüyün ağırlığı yaklaşık 9 gram ve bu da onu altından çok daha değerli kılıyor.

Tüy gram başına 5 bin 169 dolara satıldı, altının gramı ise 127 dolar.

Huia, güzel ötüşüyle, ağırlıklı olarak siyah parlak tüyleriyle ve uçlarındaki beyaz uzun kuyruk tüyleriyle tanınan Yeni Zelanda'nın wattlebird türlerinin en büyüğüydü.

Bir Huia'nın teyit edilen son görüşü 1907'deydi, ancak 1920'lere kadar hala hayatta olduklarına inanılıyor.

Etiketler : kuş tüyü altın Huia kuşu Yeni Zelanda
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